В Самаре планируют закрыть цирк на время реконструкции

Зданию Самарского цирка в августе исполнилось 57 лет, и за все это время в нем ни разу не было капитального ремонта. Необходимость в нем назрела уже давно, и в 2026 году ФКП «Росгосцирк» подало заявку о включении Самарского цирка в реестр объектов капстроительства, реконструкция которых проводится за счет федерального бюджета.

Пока новый проект капитального ремонта не утвержден, но «КП-Самара» удалось выяснить некоторые подробности.

«Реконструкция предусматривает комплексное обновление здания и приведение его в соответствие с действующими нормативными требованиями. Планируются внутренние перепланировки, замена, восстановление строительных конструкций, ремонт инженерных систем», – ответили в «Росгосцирке» на запрос «Комсомолки».

В здании цирка хотят организовать дополнительные гримерные, бытовые и вспомогательные помещения для артистов. Появятся новые площади для хранения реквизита и декораций. Помещения для содержания животных будут соответствовать современным требованиям.

Затронет ремонт и зрительный зал. Предварительно, число мест хотят сократить с 2196 до 2000. Это позволит сделать зал более безопасным и доступным для маломобильных граждан.

Что касается проблем с пожарной безопасностью, то и их капремонт поможет решить.

«При разработке проектной документации на реконструкцию будут в полном объеме учтены действующие противопожарные нормы и специальные технические условия по противопожарной защите объекта», – рассказали в «Росгосцирке».

«Планируется предусмотреть гостиничный блок не менее чем на 100 мест для временного проживания артистов гастролирующих коллективов», – сообщила «КП-Самара» пресс-служба «Росгосцирка».

По предварительным подсчетам, после реконструкции площадь Самарского цирка составит около 22,9 тысяч квадратных метров.