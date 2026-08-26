В Самаре на Безымянке снесли два отремонтированных дома

В Самаре на пересечении улиц Краснодонской и Свободы снесли два двухэтажных дома, которые незадолго до этого прошли капитальный ремонт. Жители обратили внимание на ситуацию в комментариях в соцсетях и под постом губернатора Вячеслава Федорищева.

По словам горожан, дома сначала привели в порядок — оштукатурили фасады, заменили кровлю. После этого здания признали аварийными и снесли в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), пишет Самара-АиФ.

В министерстве градостроительной политики Самарской области пояснили, что информация о проверке расходования средств на капремонт этих домов в ведомство не поступала. Сейчас ведётся работа по согласованию действий нескольких структур, чтобы в будущем исключать из планов капремонта дома, попадающие под снос по программам КРТ.

Как отмечается в СМИ, из-за несогласованности программ на капремонт домов в Самаре уже потратили более 15 млн рублей. По данным некоторых источников, аналогичная ситуация складывается и с домами №33 и №35 на улице Краснодонской, на ремонт которых также были выделены средства, а теперь их планируют расселить и снести в 2026–2029 годах.