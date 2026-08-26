В Самаре завершены работы по программе «Народный бюджет» на 9 объектов!

Благоустройство коснулось дворов и скверов в разных районах города — все проекты предложили сами жители.

В Кировском районе готово 6 объектов: обновили асфальт, тротуары и парковки на улицах Стара Загора (д. 146 и 166), Ставропольской (д. 200), Енисейской (д. 37) и на проспекте Кирова (д. 325 и 393).

Ещё 3 территории привели в порядок в Советском, Промышленном и Железнодорожном районах: появилась детская площадка на ул. Мечникова (д. 5), отремонтирован проезд на ул. Партизанской (д. 172), обустроены парковки и дорожки у домов на ул. Юбилейной (д. 9), Физкультурной (д. 129) и Металлистов (д. 10).

Среди сложных проектов — «Сады Семирамиды» на Волжском проспекте, 45: там обновляют лестничные спуски, укрепляют подпорную стену, делают водоотвод и озеленяют территорию. По просьбе жителей прорабатывают обустройство пандуса для маломобильных граждан.

Всего в этом году в Самаре реализуют 42 проекта по «Народному бюджету» и ещё 24 объекта — по программе «Формирование комфортной городской среды».