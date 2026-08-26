Ученику в Большечерниговском районе выплатили 150 тыс. руб. за школьную травму

Прокуратура Большечерниговского района Самарской области провела проверку по факту получения несовершеннолетним травмы в результате падения в спортивном зале образовательного учреждения. Полученная ребенком травма повлекла легкий вред здоровью.

Проверкой выявлены дефекты состояния напольного покрытия спортивного зала школы.

В этой связи прокуратура района выступила в защиту интересов ребенка.

Требования прокурора суд удовлетворил, взыскал в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 150 000 руб.

Вышестоящий суд, проверив законность принятого решения, с доводами прокуратуры согласился. Решения суда первой и апелляционной инстанций оставлено без изменений.

Кроме того, в результате принятых мер прокурорского реагирования напольное покрытие спортивного зала приведено в нормативное состояние.