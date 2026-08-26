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Новогодние каникулы в 2027 году станут короче

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Новогодние каникулы в 2027 году станут короче

Новогодние каникулы в 2027 году будут короче, чем годом ранее. Они продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Проект производственного календаря подготовил Минтруд. Всего в следующем году россияне пять раз отдохнут по три дня и один раз их ждут четырехдневные выходные.

Проект постановления предусматривает три переноса выходных дней:

субботу 2 января перенесут на пятницу 5 ноября;

воскресенье 3 января — на пятницу 31 декабря;

субботу 20 февраля — на понедельник 22 февраля.

Благодаря переносу 3 января 31 декабря 2027 года станет выходным днем. Еще один перенос сформирует четырехдневные выходные в ноябре — с 4 по 7 ноября, пишет Ура.ру.

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