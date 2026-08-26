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Ночью 26 августа беспилотники уничтожили логистический центр Wildberries в Тамбовской области

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Ночью 26 августа беспилотники уничтожили логистический центр Wildberries в Тамбовской области

Ночью 26 августа беспилотники атаковали Котовск в Тамбовской области. Пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries, пострадали два человека, сообщил глава региона Евгений Первышов.

«Жертв и большого количества пострадавших удалось избежать в результате своевременной эвакуации и четкой работе всех служб, включая муниципалитет. Огромные слова благодарности всем, кто помог сохранить жизни и здоровье сотрудников ночной смены», — написал Первышов в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадали 19-летний парень и 49-летняя женщина. У одного сотрясение мозга, у другой перелом пальца. Им оказывают необходимую помощь. Силы ПВО сбили 13 беспилотников, мобильные огневые группы «БАРС-Тамбов» уничтожили еще три ударных дрона. Однако три беспилотника успели нанести удар по складу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Губернатор также сообщил, что проведет совещание по трудоустройству сотрудников склада. Он пообещал, что никто не останется без работы.

Изначально площадь возгорания составляла 40 тысяч квадратных метров. Однако за короткое время огонь распространился более чем вдвое — площадь пожара превысила 100 тысяч квадратных метров. Как сообщили в Wildberries, прием новых поставок товаров на указанном объекте не осуществлялся. Там заранее провели эвакуацию.

Жителей в ближайшие два дня не покидать дома из-за сильного задымления и риска отравления угарным газом. Он также рекомендовал держать окна и балконы закрытыми и пользоваться доставкой продуктов, пишет 63.ру. 

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