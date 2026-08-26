В Волжском районе водителя-наркомана лишили прав

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Установлено, что в марте 2026 года в прокуратуру района из ОМВД России по Волжскому району Самарской области поступила информация о задержании водителя, управляющего в состоянии наркотического опьянения транспортным средством. Мужчина поставлен на диспансерный учет с диагнозом «пагубное употребление психостимуляторов с вредными последствиями».

Прокуратура района направила в суд административное исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами.

Исковые требования прокурора удовлетворены.