Владельцы iPhone не смогут пользоваться цифровым рублем с 1 сентября

Владельцы iPhone пока не смогут открыть кошелек цифрового рубля через банковские приложения с 1 сентября. Причина связана с тем, что банки не могут разместить в App Store обновленные версии приложений с поддержкой цифровой валюты. Об этом 28 августа сообщила газета «Ведомости».

Отмечается, что проблема возникает при проверке приложений Apple. В них используются российские криптографические стандарты и предусмотрено обращение к инфраструктуре Банка России, что позволяет определить связь программы с российской финансовой системой.

Сам Банк России заявил, что владельцы устройств на iOS смогут пользоваться цифровым рублем при наличии актуальной версии банковского приложения с соответствующим функционалом. Однако представители нескольких банков пока сообщают о доступности цифрового рубля только в версиях приложений для Android.

«К 1 сентября проблема с обновлением банковских приложений, поддерживающих цифровой рубль, точно не решится, но когда-нибудь банки придумают выход, считает собеседник среди разработчиков приложений», — говорится в публикации.