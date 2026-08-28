Из Самарской области уходит последний гипермаркет «О'кей»

Сотрудники гипермаркета «О'кей», расположенного на улице Борковской в Тольятти, назвали последний день работы сети под вывеской бренда.

«С 1 ноября здесь будет „Лента“», — сообщили в магазине.

Гипермаркет «О'кей» в Тольятти — единственный в Самарской области. В областном центре сеть не представлена.

Сеть гипермаркетов «О’кей», работает в России с 2001 года и долгое время была одним из лидеров на рынке ритейла. Штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге. В 2025 году выручка сети превысила 142 млрд рублей.

В середине августа 2026 года группа «Лента» официально получила контроль над гипермаркетами «О’кей»: дочерняя компания «РБФ Ритейл» аккумулировала 99,56% капитала целевого актива. Интересно, что сама сделка фактически прошла без денежного вознаграждения продавцу, но обязала «Ленту» погасить долговое бремя сети на 55,27 млрд рублей. Ранее, в июне, ритейлер уже стал владельцем 100% компании-оператора «О’кея».

После завершения всех корпоративных процедур и согласования с ФАС «Лента» намерена интегрировать 75 объектов «О’кей» в свою структуру, превратив их в «Гипер Ленты». По оценкам компании, ее рыночная доля в категории гипермаркетов возрастет до 41,5%, пишет 63.ру.