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Правила продажи билетов на зрелищные мероприятия хотят пересмотреть

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Правила продажи билетов на зрелищные мероприятия хотят пересмотреть

Правила продажи билетов на зрелищные мероприятия хотят пересмотреть. С соответствующим предложением после скандальной ситуации вокруг концертов рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге выступил Союз потребителей России.

Авторы инициативы предлагают разрешить продажу билетов только после подтверждения основных договоренностей. В их числе соглашение с площадкой и артистами, а при необходимости и согласование с властями. По мнению Союза потребителей, это поможет защитить зрителей от недобросовестных организаторов и финансовых схем, пишут «Известия».

Также Союз потребителей России требует ликвидировать существующую лазейку с так называемыми акционными невозвратными билетами. Сейчас действующие нормы позволяют организаторам лишать покупателей права на возврат денег даже при символической скидке в 1%. В качестве решения инициаторы предлагают либо полностью отменить эту норму, либо ввести для нее жесткие регламенты с обязательным и максимально заметным предупреждением о невозможности возврата билета.

Обращение с инициативой об изменении порядка проведения концертов авторы направили в Министерство культуры РФ, а также в профильные комитеты Совета Федерации и Государственной Думы РФ.

Поводом для пересмотра правил продажи билетов послужил инцидент со сбором средств на два концерта Канье Уэста, пишет 63.ру. 

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