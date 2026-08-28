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Студенты из Самарской области _ в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»

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Студенты из Самарской области _ в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»

В Калуге прошли состязания чемпионат «Профессионалы», проводимого в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». По итогам студенты из Самарской области стали победителями и призерами в командном зачете.

Золото в компетенции «Сварочные технологии» получил Егор Данилов из Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина. Его тренер и эксперт-наставник – Рогов Максим Сергеевич, который также является победителем регионального этапа конкурса   профмастерства «Мастер года» в 2026 году.

Тренировочный процесс Егора был выстроен по четкому плану, а главным приоритетом стал наиболее сложный и значимый модуль конкурсного задания: сварка резервуара, работающего под давлением.

Такая работа требует гораздо большего, чем уверенное владение сварочным аппаратом. Необходимо понимать физику сварочного процесса, точно соблюдать технологию и учитывать, как каждое действие влияет на прочность готового изделия. Результаты тренировок проявились уже на межрегиональном этапе: Егор занял четвертое место, а созданный им резервуар выдержал максимальное давление среди всех участников. Именно этот результат принес ему путевку в финал.

«Финал для меня не только борьба за медаль. Это момент истины. По-другому я просто не умею. Как только касаюсь электродом детали, весь мир сужается до светящегося пятна сварочной ванны, а волнение сгорает в первой же искре. Желаю всем выйти из зоны комфорта и сделать шаг за предел своих возможностей», - поделился Егор Данилов.

Золото в компетенции «Инженерия космических систем» завоевал Андрей Федькаев из Поволжского государственного колледжа. Эксперт-наставник Андрея – Шевченко Александр Владимирович. Тренеры – Шевченко Александр Владимирович и Решеткова Елена Алексеевна.

К финалу Андрей готовился особенно тщательно, сосредоточился на программировании Arduino и 3D-проектировании. Основательно прокачал навыки моделирования и скоростной сборки космического аппарата.

«Если бы я мог дать себе совет на старте подготовки, то посоветовал быть готовым к любым трудностям и изменениям, поскольку в компетенции присутствуют не всегда очевидные решения», - рассказал Андрей.

Бронзу в компетенции «Промышленный дизайн» получила Виолетта Горбачева из Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Ее эксперт-наставник –   Габбасова Альбина Рамилевна. Тренер – Антимонова Татьяна Владимировна.

К финалу Виолетта готовилась несколько месяцев, уделяя особое внимание предпроектному анализу, поиску концептуальных решений и скетчингу. Ее сильная сторона, академический рисунок, помогает быстро визуализировать замысел. Отдельным направлением стала защита проекта: вместе с наставником конкурсантка отрабатывала публичное выступление, училась ясно выстраивать презентацию, аргументировать проектные решения и отвечать на вопросы экспертов.

Виолетта отмечает: «За время подготовки заметно выросла моя стрессоустойчивость и способность сохранять концентрацию на протяжении всего конкурсного дня».

В этом году финал чемпионата по различным компетенциям проводится еще в двух городах: в мае состязания состоялись в Нижнем Новгороде, а впереди - финал чемпионата в Санкт-Петербурге. Также в Великом Новгороде состоится Чемпионат высоких технологий.

«Чемпионат «Профессионалы» - одно из главных мероприятий года в сфере среднего профессионального образования. Он позволяет участникам продемонстрировать свои знания и навыки по самым разнообразным, востребованным в нашей экономике компетенциям. Поздравляю победителей и призеров с их достижениями, благодарю экспертов и наставников за качественную подготовку конкурсантов и их поддержку. А тем участникам, которым еще предстоит пройти   финальные испытания, желаю успеха!» - сказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Организатор чемпионат «Профессионалы» – Минпросвещения России при поддержке Правительства Российской Федерации, федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования.

Фото – министерство образования Самарской области

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