Застройщику отказали в паркинге на 299 машин в АМГРАДе в Самаре

В Самаре застройщику не разрешили построить паркинг на 299 автомобилей в макрорайоне АМГРАД. Чиновники Министерства градостроительства посчитали, что его возведение нарушит технические регламенты. Соответствующий приказ ведомства опубликован 25 августа 2026 года.

ООО «Специализированный застройщик „Глобал Вижн Девелопмент“» в июне 2026 года обратилось в министерство градостроительной политики Самарской области с просьбой разрешить строительство паркинга на участке площадью 36 тысяч квадратных метров в Куйбышевском районе, за ТЦ «Амбар», рядом с ЖК «АМГРАД».

Представитель застройщика представлял макет будущего здания, которое могло вместить 299 автомобилей.

Чиновники отказали. Причина — несоответствие техническим регламентам и утвержденной документации по планировке территории.

«Запрашиваемое разрешение не соответствует утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории», — говорится в приказе.

Участок находится в частной собственности, его разрешенное использование — многоэтажное жилое строительство. Ранее по этому проекту проводились общественные обсуждения. Жители могли ознакомиться с проектом в департаменте градостроительства до конца июля.

Застройщик может попытаться оспорить отказ или скорректировать проект. Но пока решение однозначное — строительства не будет, пишет 63.ру.