В России утвердят ГОСТ на полку с отечественным пивом до конца 2026 года

В России до конца 2026 года планируют утвердить ГОСТ на эталонную полку российского пива. Документ определит критерии отечественной продукции и правила ее размещения в торговых точках, сообщили 28 августа в Роскачестве.

«В России завершилось публичное обсуждение ГОСТа на эталонную полку российского пива, разработанного Роскачеством при участии Минсельхоза России, Минпромторга России, а также отраслевых союзов, представляющих всю отрасль. Сейчас ГОСТ направлен в технический комитет ТК 175, его принятие ожидается до конца 2026 года», — говорится в сообщении организации, которое приводит «РИА Новости».

Согласно проекту стандарта, российским будет считаться пиво, сваренное из отечественного солода и ячменя, при этом производство должно быть локализовано на территории страны. Кроме того, исключительные права на товарный знак должны принадлежать российскому юридическому лицу.

Документ также устанавливает рекомендации по выкладке отечественного пива в магазинах и проведению акций. Для выделения такой продукции предлагается использовать специальные ценники, оформление полок и полочные разделители с информацией о проводимых мероприятиях.