Стадион на 800 мест возводят в Самаре для турнира по пляжному волейболу

Со 2 по 7 сентября 2026 года Самара станет местом проведения турнира по пляжному волейболу в рамках Спартакиады народов России. Соревнования пройдут на набережной Волги у Первомайского спуска. На этом месте сейчас возводится специализированный временный стадион.

В турнире примут участие 14 женских и 18 мужских команд — по два человека в каждой. Это лучшие спортсмены по рейтингу Всероссийской федерации волейбола. Соревнования станут отборочным этапом для формирования национальной сборной на летние Олимпийские игры 2028 года.

Центральный корт с тремя трибунами общей вместимостью более 800 зрителей расположится на временном стадионе. Там же оборудуют раздевалки, комнаты волонтёров и пресс-центр. Рядом будут организованы несколько открытых кортов для предварительных игр. Вход на все матчи — бесплатный.

Как отметил председатель президиума Федерации волейбола Самарской области Роман Балтер, набережная в Самаре — одна из лучших в России. Пляжные корты на Первомайском и Красноармейском спусках востребованы у горожан с утра до вечера. «Здорово, что жители Самары не просто отдыхают на пляже, а занимаются спортом», — подчеркнул Балтер.

Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская напомнила, что соревнования по пляжному волейболу станут третьим турниром в регионе в рамках Спартакиады народов России. До этого в области прошли турниры по гандболу и парусному спорту. Всего в программу Спартакиады входят 43 олимпийских вида спорта и самбо, разыгрывается 362 комплекта наград. Участниками станут около 12 тысяч спортсменов, пишет Самара-АиФ.

Полное расписание и подробная информация доступны на официальном сайте Спартакиады: fd-sport.ru/spartakiada/.