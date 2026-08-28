В Нефтегорске компания задолжала уволенному работнику 96 тысяч рублей

Нефтегорская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения организацией, занимающейся реализацией нефтепродуктов, трудового законодательства в части оплаты труда работников.

Установлено, что при увольнении в декабре 2024 года с работником не произведен окончательный расчет. Сумма задолженности составила более 96 тыс. рублей.

Межрайонной прокуратурой материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Рассмотрев поступившие материалы, орган следствия возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев иных установленных законом выплат), ход и результаты расследования взяты надзорным ведомством на контроль.