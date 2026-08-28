В Самаре суд на 150 тысяч рублей оштрафовал пьяного дебошира

Как в пятницу, 28 августа, сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области, Советским районным судом Самары вынесен приговор по уголовному делу об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти (ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ).

В состоянии алкогольного опьянения обвиняемый находился в парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы в Советском районе, где выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок. Прибывшие на место сотрудники полиции попросили его угомониться, а также предупредили о привлечении к административной ответственности в случае продолжения нарушения общественного порядка.

На законные требования сотрудников гражданин отреагировал агрессивно и высказал оскорбления в отношении одного из сотрудников полиции. После чего обвиняемый нанес два удара рукой в плечо сотрудника.



По итогам разбирательства суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в доход государства в размере 150 000 рублей, пишет СитиТрафик.