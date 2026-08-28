почти 40% подростков зарабатывают самостоятельно

Почти 40% подростков в возрасте от 14 до 18 лет уже имеют опыт самостоятельного заработка. Чаще всего первые деньги нужны им для развлечений и повседневных расходов, а реже — для накоплений на крупную покупку. К таким выводам пришли в Альфа-Деньгах по результатам опроса родителей.



Основным источником денег на развлечения для детей остаются родители — такой вариант назвали 88% опрошенных. Почти половина детей (47%) также использует ранее накопленные средства, 27% получают деньги от бабушек, дедушек и других родственников. Самостоятельный заработок как источник средств на развлечения указали 8% родителей.*



При этом практика самостоятельного заработка среди подростков распространена заметно шире. 39% родителей рассказали, что их ребенок уже подрабатывает, еще столько же готовы поддержать такое желание, если оно появится. В некоторых семьях дети получают первые деньги за помощь по дому: в 20% семей ребенку платят за такую помощь, еще в 37% это происходит время от времени.



Главным мотивом для подработки 36% родителей считают возможность самостоятельно оплачивать развлечения. Еще 27% отмечают, что ребенку важно иметь собственные деньги. Для 23% первый заработок связан прежде всего с желанием получить опыт работы, а 14% подростков хотят заработать, чтобы накопить на крупную покупку.

В 48% семей родители лишь иногда обсуждают с ребенком его покупки. Еще 19% подростков самостоятельно решают, на что потратить свои средства. Полностью контролируют расходы ребенка треть (33%) родителей. При этом лишь 28% родителей ответили, что их ребенок копит на конкретную покупку, тогда как у большинства (72%) такой цели нет.



*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.