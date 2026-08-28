В Автозаводском районе Тольятти водитель сбил 19-летнего мотоциклиста

В Автозаводском районе Тольятти 27 августа в 19:45 61-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Primera, двигался по прилегающей территории со стороны Московского проспекта в направлении улицы Революционной. В пути следования, при выезде с прилегающей территории возле дома № 80 по улице Революционной, допустил столкновение с мотоциклом Yamaha, под управлением 19-летнего юноши, который двигался по улице Революционной со стороны Приморского бульвара в направлении улицы Спортивной. Водитель мотоцикла госпитализирован, а его пассажиру – 22-летнему юноше назначено амбулаторное лечение.