В Жигулевске обсудили перспективы развития молодежной политики

27 августа в Жигулевске состоялся рабочий выезд, организованный министерством молодежной политики Самарской области. Цель выездного мероприятия - комплексная оценка состояния молодежной политики в городском округе, а также обсуждение векторов ее дальнейшего развития.

Выезды руководителей органов власти в муниципалитеты проводятся в Самарской области на системной основе. Такой формат дает возможность в режиме реального времени познакомиться оценить работу ключевых инфраструктурных объектов, социально значимых организаций и учреждений.

В рамках визита министр молодежной политики региона Владимир Усов совместно с руководством города, членом координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи Дмитрием Назиным и представителями общественности осмотрели ключевые объекты и общественные пространства. «Точек притяжения у нас достаточно. В спорте это стадион «Кристалл», бассейн «Атлант», площадки в Яблоневом Овраге и в самом городе. А для развития и общения - Дом молодежных организаций, где ребята встречаются и проводят встречи с интересными людьми», - рассказал глава городского округа Жигулевск Алексей Иванов.

Одной из точек притяжения молодежи является сквер у фонтана на площади Мира. Здесь в неформальной обстановке участники рабочей встречи пообщались с учащимися местной школы искусств. Одна из педагогов поделилась с министром идеей создания современного творческого пространства. По ее словам, не у каждого юного художника есть возможность рисовать дома, а общее пространство позволило бы объединить общение, развитие навыков и совместное творчество. Владимир Усов поддержал инициативу, отметив, что запрос на такие площадки подтверждает высокий творческий потенциал жигулевской молодежи.

Центральным событием рабочей поездки стала «Классная встреча» в Доме молодежных организаций на улице Гидростроителей. В этом году после капитального ремонта здесь открылся обновленный «Добро.Центр». Ремонт стал возможен благодаря победе Самарской области во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». Министр оценил условия, созданные для волонтеров и общественных объединений. «Это пространство, куда человек может прийти и получить поддержку своей общественной инициативы. Это не только про событийное волонтерство - это про добрые дела в целом. В Жигулевске много добровольческих объединений, которые поддерживают и администрация, и сами жители», - подчеркнул Владимир Усов.

Участниками «Классной встречи» стали ребята из Движения Первых, Молодежного парламента, Волонтеры Победы, культурные и спортивные волонтеры, творческие коллективы города. Молодые люди рассказывали о своем опыте, задавали вопросы о возможностях для самореализации и делились запросами к системе молодежной политики. В ходе встречи также были вручены благодарственные письма губернатора Самарской области за активное участие в реализации молодежной политики. Награды получили главный бухгалтер управления социального развития администрации Жигулевска Оксана Никитина и президент Жигулевской организации поддержки молодежных инициатив «Лидеры» Алена Розочкина.

Алена Розочкина анонсировала старт нового проекта ее организации, который станет практическим итогом обсуждения перспектив развития спортивной инфраструктуры для детей. «С 1 сентября в городе стартует наш грантовый проект «Волейбол детям Жигулёвска». Сорок ребят, двадцать мальчишек и двадцать девчонок, весь учебный год, с сентября по май, будут бесплатно заниматься волейболом, а в конце их ждут итоговые соревнования», - рассказала Алена Розочкина.

Подводя итог рабочего выезда, министр молодежной политики Владимир Усов отметил высокую вовлеченность местной молодежи и готовность к совместной работе. «Сегодня мы увидели неравнодушную, думающую молодёжь с чёткими запросами и готовностью работать. Наша задача - дать ребятам нужные инструменты и поддержать их идеи», - резюмировал Владимир Усов.

Фото: Глухова Наталья, Жигулевское телевидение