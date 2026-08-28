В Жигулевске обсудили перспективы развития молодежной политики

Я нашел ошибку
Главные новости:
В период с 20 по 30 августа 2026 года на объектах оперативного обслуживания Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте проводится профилактическое мероприятие «Безопасный транспорт».
В Сызрани сотрудники транспортной полиции проводят профилактическую акцию «Безопасный транспорт»
27 августа в ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой прошла торжественная церемония открытия Детского культурно-просветительского центра, созданного за счёт средств нацпроекта «Семья», федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
В День российского кино в ЦРК «Художественный»  открылся Детский культурно-просветительский центр
2 сентября 2026 года в Самару прибудут участники международного Фестиваля-лаборатории «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2026».
Самара примет участников международного фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026»
Работы с ограничением водоснабжения в Самаре запланированы уже в эти выходные - 30 августа.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе
В рамках комплекса мероприятий, направленных на подготовку к новому учебному году на территории Самарской области сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку транспортных средств, задействованных в перевозке детей в образовательные организации.
В Самарской области полицейские, в преддверии нового учебного года, проверяют техническое состояние школьных автобусов
Отделение медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера на постоянной основе организует профилактические акции в городах и районах региона.
️️Более 300 тольяттинцев приняли участие в акции по профилактике рака кожи
Фестиваль зумбы на самарской набережной пройдет в последний уик-энд городской акции «Самара в движении».
В Самаре на набережной состоится 4-часовая тренировка по зумбе
В рамках XIII Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2026» состоялось совещание под председательством Дмитрия Чернышенко с руководителями по научно-технологическому развитию субъектов Российской Федерации (РНТР).
Самарская область представила результаты научно-технологического развития на форуме «ТЕХНОПРОМ-2026»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.95
1.67
EUR 100.3
2.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
 26 августа в самарском зоопарке расскажут о необычной рыбке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Жигулевске обсудили перспективы развития молодежной политики

175
27 августа в Жигулевске состоялся рабочий выезд, организованный министерством молодежной политики Самарской области.

27 августа в Жигулевске состоялся рабочий выезд, организованный министерством молодежной политики Самарской области. Цель выездного мероприятия - комплексная оценка состояния молодежной политики в городском округе, а также обсуждение векторов ее дальнейшего развития.

Выезды руководителей органов власти в муниципалитеты проводятся в Самарской области на системной основе. Такой формат дает возможность в режиме реального времени познакомиться оценить работу ключевых инфраструктурных объектов, социально значимых организаций и учреждений.

В рамках визита министр молодежной политики региона Владимир Усов совместно с руководством города, членом координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи Дмитрием Назиным и представителями общественности осмотрели ключевые объекты и общественные пространства. «Точек притяжения у нас достаточно. В спорте это стадион «Кристалл», бассейн «Атлант», площадки в Яблоневом Овраге и в самом городе. А для развития и общения - Дом молодежных организаций, где ребята встречаются и проводят встречи с интересными людьми», -   рассказал глава городского округа Жигулевск Алексей Иванов.

Одной из точек притяжения молодежи является сквер у фонтана на площади Мира. Здесь в неформальной обстановке участники рабочей встречи пообщались с учащимися местной школы искусств. Одна из педагогов поделилась с министром идеей создания современного творческого пространства. По ее словам, не у каждого юного художника есть возможность рисовать дома, а общее пространство позволило бы объединить общение, развитие навыков и совместное творчество. Владимир Усов поддержал инициативу, отметив, что запрос на такие площадки подтверждает высокий творческий потенциал жигулевской молодежи.

Центральным событием рабочей поездки стала «Классная встреча» в Доме молодежных организаций на улице Гидростроителей. В этом году после капитального ремонта здесь открылся обновленный «Добро.Центр». Ремонт стал возможен благодаря победе Самарской области во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». Министр оценил условия, созданные для волонтеров и общественных объединений. «Это пространство, куда человек может прийти и получить поддержку своей общественной инициативы. Это не только про событийное волонтерство - это про добрые дела в целом. В Жигулевске много добровольческих объединений, которые поддерживают и администрация, и сами жители», - подчеркнул Владимир Усов.

Участниками «Классной встречи» стали ребята из Движения Первых, Молодежного парламента, Волонтеры Победы, культурные и спортивные волонтеры, творческие коллективы города. Молодые люди рассказывали о своем опыте, задавали вопросы о возможностях для самореализации и делились запросами к системе молодежной политики.   В ходе встречи также были вручены благодарственные письма губернатора Самарской области за активное участие в реализации молодежной политики. Награды получили главный бухгалтер управления социального развития администрации Жигулевска Оксана Никитина и президент Жигулевской организации поддержки молодежных инициатив «Лидеры» Алена Розочкина.

Алена Розочкина анонсировала старт нового проекта ее организации, который станет практическим итогом обсуждения перспектив развития спортивной инфраструктуры для детей. «С 1 сентября в городе стартует наш грантовый проект «Волейбол детям Жигулёвска». Сорок ребят,   двадцать мальчишек и двадцать девчонок, весь учебный год, с сентября по май, будут бесплатно заниматься волейболом, а в конце их ждут итоговые соревнования», - рассказала Алена Розочкина.

Подводя итог рабочего выезда, министр молодежной политики Владимир Усов отметил высокую вовлеченность местной молодежи и готовность к совместной работе. «Сегодня мы увидели неравнодушную, думающую молодёжь с чёткими запросами и готовностью работать. Наша задача - дать ребятам нужные инструменты и поддержать их идеи», - резюмировал Владимир Усов.

 

Фото: Глухова Наталья, Жигулевское телевидение

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре в центре изменились трассы следования 4 автобусов
28 августа 2026  13:28
В Самаре в центре изменились трассы следования 4 автобусов
167
Ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовая в Самаре выходит на финишную прямую
28 августа 2026  12:25
Ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовая в Самаре выходит на финишную прямую
221
Реализация принципа «равный – равному» — вариант, когда консультантами являются бывшие участники специальной военной операции. Сейчас в формате «равный – равному» в кадровых центрах работают 24 человека.
27 августа 2026  20:52
Вячеслав Федорищев провел встречу с карьерными консультантами, работающими в формате «равный - равному» с ветеранами СВО
717
В среду, 26 августа 2026 года, первый заместитель губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева провел заседание штаба по обеспечению топливом.
27 августа 2026  18:19
На заседании областного штаба обсудили обеспечение топливом школьных автобусов и малой коммунальной техники
702
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
27 августа 2026  12:47
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
509
Весь список