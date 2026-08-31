Я нашел ошибку
Главные новости:
В минувшую пятницу заместитель министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин посетил Елховский район.
В Елховском районе обсудили приоритеты цифрового развития территорий
Состоялось общее собрание Самарского регионального отделения «Опоры России».
«Опора России» в регионе помогает предпринимателям решать любые вопросы
В Правительстве Самарской области обсудили план территориального развития региона. Провел совещание  Виталий Шабалатов.
План территориального развития Самарской области обсудили в облправительстве
Судебные приставы Самары взыскали с местного жителя уголовный штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет.
Самарец  выплатил уголовный штраф за фиктивную постановкой на учет иностранцев
Со 2 по 7 сентября в Самаре пройдет турнир по пляжному волейболу Спартакиады народов России.
Спартакиада народов России: Самара готова к старту турнира по пляжному волейболу 
Тематические фильмы и мультфильмы ко Дню знаний в кинотеатре "Филин" с 31 августа.
Смотрите фильмы в кинотеатре «Филин» на набережной в Самаре на этой неделе
В Борском районе Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт двух основных въездов в село Борское общей протяжённостью 5,5 километров.
В селе Борское обновляют въездные трассы и улицы
В Самаре, на территории детского сада № 378, открыли интерактивную Аллею «Готов к труду и обороне». Центральным событием праздника стала церемония вручения знаков ГТО старшим дошкольникам.
В самарском детском саду № 378  открыли аллею ГТО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.6
-0.35
EUR 99.68
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова запускает киноклуб «Притворщики» (12+)
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Смотрите фильмы в кинотеатре «Филин» на набережной в Самаре на этой неделе

104
Тематические фильмы и мультфильмы ко Дню знаний в кинотеатре "Филин" с 31 августа.

 Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю.

31 августа (понедельник):
16.15-17.10 Цикл телевизионных студенческих работ «Современники»
1. «Сахарная сила» (12+)
2. «Я буду жить в твоей комнате» (12+)
3. «Дышите» (16+)
4.  Без названия (12+) 
17.20-19.30 Большая перемена (1, 2 серии, 1972г., 0+)  
19.35- 21.10 Служба доставки книг (2024г., 12+)  
21.15-23.00 Пара из будущего (2021г., 18+)

1 сентября (вторник): День знаний  
16.30-17.15 Мультфильмы (1. Большие неприятности (1961г., 0+);
2. В стране невыученных уроков (1969г., 0+);
3. Приключения точки и запятой (1965г., 0+)
17.20- 19.35 Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные (1984г., 0+)
19.45-21.15  Иван Семенов.Школьный переполох (2022г., 6+)     
21.20-22.50 «Мой друг» (2026г., 12+)
 
2,3 сентября (среда, четверг) - технические дни
 
4 сентября  (пятница):
17.00-19.10 Большая перемена (3,4 серии, 1972г., 0+)
19.20-20.50 Как выйти замуж за миллионера (1953г., 12+)
21.00-22.40 Шаг вперед 2 (2008г. , 12+)

5 сентября (суббота):
16.30-19.30 Граф Монте-Кристо (2024г., 12+)
19.35-20.50 Батя (2020г., 16+)
20.50-23.00 Паразиты (2019г., 18+)

6 сентября (воскресенье): Детский день 
16.20-17.40 Огонь, вода и… медные трубы
(1967г., 6+)  
17.45-19.15 10 жизней (2024г., 6+)
19.20-21.05 Артур, ты король (2024г., 12+)
21.10-22.55 Холоп (2019г., 12+)

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Состоялось общее собрание Самарского регионального отделения «Опоры России».
31 августа 2026, 16:43
«Опора России» в регионе помогает предпринимателям решать любые вопросы
Состоялось общее собрание Самарского регионального отделения «Опоры России».  Политика
25
В Правительстве Самарской области обсудили план территориального развития региона. Провел совещание  Виталий Шабалатов.
31 августа 2026, 16:32
План территориального развития Самарской области обсудили в облправительстве
В Правительстве Самарской области обсудили план территориального развития региона. Провел совещание  Виталий Шабалатов. Политика
14
Судебные приставы Самары взыскали с местного жителя уголовный штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет.
31 августа 2026, 16:24
Самарец  выплатил уголовный штраф за фиктивную постановкой на учет иностранцев
Судебные приставы Самары взыскали с местного жителя уголовный штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет. Закон
84
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
С началом учебного года важно напомнить детям о правилах безопасного поведения
31 августа 2026  13:51
С началом учебного года важно напомнить детям о правилах безопасного поведения
194
В Самаре подвели итоги акции «Цветущий май» — более 550 клумб и цветников
29 августа 2026  13:10
В Самаре подвели итоги акции «Цветущий май» — более 550 клумб и цветников
986
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан 28 августа.
28 августа 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан в Самаре
1233
В Самаре в центре изменились трассы следования 4 автобусов
28 августа 2026  13:28
В Самаре в центре изменились трассы следования 4 автобусов
840
Ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовая в Самаре выходит на финишную прямую
28 августа 2026  12:25
Ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовая в Самаре выходит на финишную прямую
1637
Весь список