Смотрите фильмы в кинотеатре «Филин» на набережной в Самаре на этой неделе

Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю.



31 августа (понедельник):

16.15-17.10 Цикл телевизионных студенческих работ «Современники»

1. «Сахарная сила» (12+)

2. «Я буду жить в твоей комнате» (12+)

3. «Дышите» (16+)

4. Без названия (12+)

17.20-19.30 Большая перемена (1, 2 серии, 1972г., 0+)

19.35- 21.10 Служба доставки книг (2024г., 12+)

21.15-23.00 Пара из будущего (2021г., 18+)



1 сентября (вторник): День знаний

16.30-17.15 Мультфильмы (1. Большие неприятности (1961г., 0+);

2. В стране невыученных уроков (1969г., 0+);

3. Приключения точки и запятой (1965г., 0+)

17.20- 19.35 Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные (1984г., 0+)

19.45-21.15 Иван Семенов.Школьный переполох (2022г., 6+)

21.20-22.50 «Мой друг» (2026г., 12+)



2,3 сентября (среда, четверг) - технические дни



4 сентября (пятница):

17.00-19.10 Большая перемена (3,4 серии, 1972г., 0+)

19.20-20.50 Как выйти замуж за миллионера (1953г., 12+)

21.00-22.40 Шаг вперед 2 (2008г. , 12+)



5 сентября (суббота):

16.30-19.30 Граф Монте-Кристо (2024г., 12+)

19.35-20.50 Батя (2020г., 16+)

20.50-23.00 Паразиты (2019г., 18+)



6 сентября (воскресенье): Детский день

16.20-17.40 Огонь, вода и… медные трубы

(1967г., 6+)

17.45-19.15 10 жизней (2024г., 6+)

19.20-21.05 Артур, ты король (2024г., 12+)

21.10-22.55 Холоп (2019г., 12+)