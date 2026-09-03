В самарском  музее имени П. В. Алабина откроется выставка, приуроченная к 440 летнему юбилею Самары

5 сентября 2026 года в Самарском областном историко краеведческом музее имени П. В. Алабина откроется масштабная выставка, приуроченная к 440 летнему юбилею Самары.



В основе экспозиции — подлинные артефакты, которые десятилетиями хранились в частных собраниях и долгое время оставались вне публичного внимания. Представленные предметы выступают в качестве материальных свидетельств, позволяющих реконструировать эволюцию города — от волжской крепости до одного из крупнейших мегаполисов страны.



Среди экспонатов — первая карта с изображением Самары и все три сохранившиеся гравюры города XVII–XVIII веков, купеческая реклама и предметы быта, самарская тушёнка времён Первой мировой войны.



Посетители также увидят личные вещи Альфреда фон Вакано и генерала Каппеля, коллекцию игрушек — от дореволюционных до современных, а также документы и фотографии из личных архивов почётных граждан Самары.

Выставка позволит познакомиться с разными этапами истории города и узнать больше о его общественной, культурной, экономической и повседневной жизни.

Открытие состоится 5 сентября в 16:00 по адресу: ул. Ленинская, д.142 (Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В.Алабина)



Выставка будет доступна для посещения до 11 октября 2026 года. (6+)

Фото: минкульт СО