В самарском  музее имени П. В. Алабина откроется выставка, приуроченная к 440 летнему юбилею Самары

5 сентября 2026 года в Самарском областном историко краеведческом музее имени П. В. Алабина откроется масштабная выставка, приуроченная к 440 летнему юбилею Самары.
В основе экспозиции — подлинные артефакты, которые десятилетиями хранились в частных собраниях и долгое время оставались вне публичного внимания. Представленные предметы выступают в качестве материальных свидетельств, позволяющих реконструировать эволюцию города — от волжской крепости до одного из крупнейших мегаполисов страны.
Среди экспонатов — первая карта с изображением Самары и все три сохранившиеся гравюры города XVII–XVIII веков, купеческая реклама и предметы быта, самарская тушёнка времён Первой мировой войны.
Посетители также увидят личные вещи Альфреда фон Вакано и генерала Каппеля, коллекцию игрушек — от дореволюционных до современных, а также документы и фотографии из личных архивов почётных граждан Самары.
Выставка позволит познакомиться с разными этапами истории города и узнать больше о его общественной, культурной, экономической и повседневной жизни.
Открытие состоится 5 сентября в 16:00 по адресу: ул. Ленинская, д.142 (Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В.Алабина)
Выставка будет доступна для посещения до 11 октября 2026 года. (6+)
Фото: минкульт СО