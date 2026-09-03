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В Самаре полицейские и общественники провели встречи с учащимися, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

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В Самарской области полицейские и общественники в День солидарности в борьбе с терроризмом провели цикл профилактических встреч с учащимися образовательных организаций.

В Самарской области полицейские и общественники в День солидарности в борьбе с терроризмом провели цикл профилактических встреч с учащимися образовательных организаций.

Мероприятия прошли с целью формирования у молодёжи осознанного неприятия идеологии терроризма и экстремизма.

Так, в областной столице на базе Самарской детской областной библиотеки сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителем Общественного совета при региональном главке МВД Максимом Смирновым встретились с юными жителями города.

Полицейские и общественники рассказали ребятам, что памятная дата символизирует единение государства и общества против такого страшного явления, как терроризм, которое превратилось в одну из опаснейших глобальных проблем современности, серьезную угрозу безопасности всего мирового сообщества.

Присутствующие почтили память жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в борьбе с терроризмом, минутой молчания.

В ходе беседы спикеры подробно раскрыли опасность радикальных течений и наглядно показали, как идеи деструктивного характера могут распространяться в молодёжной среде.

Особое внимание полицейские уделили интернет-угрозам, разъяснив, какими приёмами пользуются злоумышленники, чтобы вовлечь подростков в противоправную деятельность через социальные сети, мессенджеры и онлайн‑игры.

Учащимся рассказали о базовых правилах цифровой гигиены и предостерегли от сомнительных предложений «легкого заработка», которые нередко становятся первым шагом к вовлечению в преступные схемы.

Максим Смирнов отметил: «Подобные профилактические беседы помогают донести важную информацию и выстроить доверительный контакт с молодёжью, сформировать у подростков навыки распознавания рисков и ответственного поведения как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве».

Кроме того, представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, руководитель Самарского отделения Национального центра помощи Иван Андрианов в Доме дружбы народов провел аналогичное мероприятие с учащимися колледжей областного центра.

Аналогичные встречи прошли на всей территории Самарской област, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской областии.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД России по Самарской областии

Теги: Полиция Самара

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