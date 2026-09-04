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В культурном центре "ЗИМ Галерея" состоится открытие выставки Насти Иванниковой «Непорочные сны»

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 9 сентября в малом зале культурного центра "ЗИМ Галерея" в 19:00 состоится открытие выставки Насти Иванниковой «Непорочные сны».

 9 сентября в малом зале культурного центра "ЗИМ Галерея" в 19:00 состоится открытие выставки Насти Иванниковой «Непорочные сны».  (6+)

Цикл «Непорочные сны» (2022–2026) рождался из избранных поэтических строк. Каждый лист — это визуальный отклик на конкретное стихотворение, но не на его сюжет, а на его воздух, атмосферу. Поэзия здесь — не литература, а проводник в ту область, где образ перестаёт быть очевидным и становится ассоциацией, воспоминанием, почти медитацией. На открытии эти стихи оживут в голосе актера театра-студии «Грань», основателя актерского объединения «Читки. Самара» — Ильдара Насырова.

«Непорочные сны» не просят расшифровки. Они приглашают к контакту — личному, чувственному. Приходите, чтобы увидеть, как рождается новый визуальный опыт.

9 сентября в 19:00

Вход свободный  

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея», малый зал)

Все мероприятия проводятся при поддержке концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея».

 

Фото:  «ЗИМ Галерея»

Теги: Самара

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