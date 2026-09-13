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В Самарской области сельского жителя задержали по подозрению в угоне автомобиля

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В Самарской области сельского жителя задержали по подозрению в угоне автомобиля

Сотрудники дорожно-патрульной службы отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Челно-Вершинскому району, находясь рано утром на маршруте патрулирования в одном из сел, остановили для проверки документов ВАЗ-2107.

В ходе административной процедуры сотрудники полиции отметили исходящий от водителя сильный запах спиртного и поведение, не соответствующее обстановке. Полицейские отстранили его от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. По результатам исследования установлен факт наличия алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе – 0,81 мг/л, что превышает допустимую норму примерно в 2,7 раза. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Полицейские установили, что автомобиль не принадлежит 32-летнему задержанному, и разыскали владельца транспортного средства — 64-летнего сельского жителя, который не знал о хищении автомобиля. Собственник сообщил, что не давал никому разрешения управлять своим транспортным средством.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ, злоумышленник пояснил, что неофициально работает на одном из сельскохозяйственных производств.  Во время распития на рабочем месте спиртных напитков он решил добраться в магазин за продуктами. Проходя мимо припаркованного на территории автомобиля, заметил ключи в замке зажигания и открытую дверь, чем и воспользовался, чтобы не идти пешком. Уехать удалось недалеко, так как его быстро задержали сотрудники Госавтоинспекции.

В настоящее время составленный в отношении задержанного протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст.12.8 КоАП РФ направлен в суд для принятия решения по существу. Расследование уголовного дела продолжается.

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