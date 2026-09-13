Ничья: тольяттинский «Акрон» на выезде встречался с «Краснодаром»

13 сентября в заключительном матче 8-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги тольяттинский «Акрон» на выезде встречался с лидером турнира - «Краснодаром».

Итоговый счёт - 1:1.

Команда из Тольятти пока не одержала ни одной победы в сезоне, но ничью с лидером может занести себе в актив. Сейчас «Акрон» с пятью очками занимает 14‑ю строчку турнирной таблицы. «Краснодар», потерявший очки второй матч подряд в матчах с командами из Самарской области, всё ещё остаётся единоличным лидером РПЛ с 20 баллами, пишет ГТРК-Самара.