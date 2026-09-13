В Вологде задержали 31 подростка за массовое хищение продуктов из магазина

В Вологде задержали 31 подростка в возрасте от девяти до 16 лет после массового хищения продуктов из супермаркета, пишет РТ.

Об этом сообщили в УМВД России по Вологодской области.

По данным полиции, среди задержанных оказался администратор группы, в которой ранее объявили о сборе. Подростки похитили из магазина шоколад, йогурты и фрукты, после чего убежали.

Несовершеннолетние рассказали, что первоначально собрались, чтобы погулять по городу, а идея похитить продукты возникла спонтанно.

С подростками и их законными представителями проводят профилактические беседы.