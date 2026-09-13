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Выборы в Самарской области

Памфилова исключила полный переход к онлайн-голосованию в России

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Памфилова исключила полный переход к онлайн-голосованию в России

В России не планируется перехода исключительно к дистанционному электронному голосованию, поскольку избирателям должны оставаться доступными разные способы участия в выборах. Об этом 13 сентября заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

«Никогда. Я считаю, что нет», — ответила она в интервью «НЬЮМ ТАСС» на вопрос о возможности полного отказа от традиционных форм голосования в пользу только дистанционного электронного формата.

Глава ЦИК пояснила, что электронное голосование не заменяет другие варианты, а дополняет их, позволяя гражданам самостоятельно выбирать наиболее удобный способ участия в выборах. По ее словам, избирательная система не должна ограничивать человека одним форматом.

Памфилова отметила, что выбор способа голосования зависит от конкретной жизненной ситуации гражданина. Она указала, что человек может, например, прийти на участок вместе с семьей, а в другой раз, находясь далеко от места жительства, воспользоваться дистанционным форматом.

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