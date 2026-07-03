Самарские артисты и спортсмены примут участие в Днях Самары в Абхазии

Более 100 юных самарских артистов и спортсменов примут участие в Днях Самары в Республике Абхазия.

Со 2 по 6 июля в Республике Абхазия пройдут Дни Самары. Основными площадками станут города Сухум и Гудаута, где состоятся спортивные соревнования, концерты, выставки, мастер-классы, квизы, конкурсы, уличные кинопоказы и другие активности с участием творческих коллективов и спортсменов из Самары. Дни Самары – это продолжение сотрудничества между городами Республики Абхазия (Сухум и Гудаута) и Самарской области (Самара), масштабный праздник, который знакомит жителей обеих сторон с традициями и возможностями друг друга.



Главное мероприятие первого дня праздника - совместная поездка самарского детского музыкального театра «Задумка» и детско-юношеского хореографического ансамбля «Яйрума» из города Сухум в Новый Афон и этнопарк «Апсны». Они пообщались, вместе побывали в уникальных исторических местах Абхазии, потанцевали и обменялись творческим опытом. Самарские ребята показали, как исполняется русский народный танец «Барыня», а танцоры из Сухума представили традиционные танцы народов Абхазии. Творческий диалог выстроился и между руководителями хореографических коллективов - заслуженным работником культуры РФ, кавалером ордена Почета Еленой Колотовкиной и заслуженной артисткой Республики Абхазия Анжелой Дбар. Уже 5 июля коллективы выступят на праздновании 2510-летия Сухума. Совместно с Самарским концертным духовым оркестром, молодежным хором «Самара», танцевальным коллективом «Таленто» и другими артистами юные танцоры из «Задумки» будут также выступать на различных творческих площадках на сухумской набережной.\

Кроме творческих коллективов, Самару представляют в Республике Абхазия более 30 спортсменов от 11 до 23 лет из спортивных школ олимпийского резерва №№12 и 14, спортивной школы №9 и спортивной школы «Ладья». В Сухуме и Гудауте пройдут показательные выступления воспитанников секции акробатического рок-н-ролла, спортивные соревнования по дзюдо и настольному теннису, а также товарищеский матч по футболу между юношескими командами Сухума и Самары.



5 июля на набережной состоится сеанс одновременной игры по шашкам с участием не только юных спортсменов двух стран, но и заслуженного мастера спорта России, Чемпиона мира по шашкам, международного гроссмейстера и преподавателя самарской муниципальной спортивной школы «Ладья» Олега Дашкова. Сразиться с гроссмейстером смогут все любители шашек.



5 июля в Сухуме будет работать выставка «Сделано в Самаре» - стенд с тремя тематическими локациями: «Открой свою Самару», «Сделано в Самаре», «Самара со вкусом». В центральной локации о туристической Самаре расскажут представители туроператоров, в локации «Сделано в Самаре» представят продукцию самарских производителей, а «Самара со вкусом» - это презентация и рассказ о первом гастрофестивале, который прошел в прошлом году в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Фото: пресс-служба администрации Самары