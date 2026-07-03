В Самаре на пересечении улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение

С 20:00 4 июля на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии будет частично ограничено движение транспорта в связи с ремонтными работами на водопроводной линии по улице Гагарина в районе дома № 145, которые проведут специалисты компании «РКС-Самара»



Движение будет осуществляться только по первым полосам прямо и направо. Поворот налево будет временно невозможен по всем направлениям. Скорректированная схема движения будет действовать до окончания ремонтных работ. Схема движения общественного транспорта на данном участке не изменится.



Специалисты ресурсоснабжающей организации приносят свои извинения за доставленные неудобства и приложат все усилия, чтобы восстановить штатную схему движения в кратчайшие сроки.

Фото: пресс-служба администрации Самары