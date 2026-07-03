Сотрудников и ветеранов ГАИ Самары поздравили с 90-летием ведомства

Сегодня, в торжественной обстановке, в областном главке с 90-летним юбилеем сотрудников ГАИ поздравил начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов. В мероприятии приняли участие руководители служб и подразделений областного главка, сотрудники ГАИ, ветераны службы, общественники.

Генерал–лейтенант полиции поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за службу, отметив, что работа инспекторов ДПС всегда на виду и требует высокого профессионализма и выдержки при выполнении служебных обязанностей.

«Обеспечение безопасности дорожного движения — сложная и ответственная задача. В любое время суток, без перерывов и выходных вы несёте нелегкую службу, являясь гарантом безопасности движения на дорогах нашего региона, — отметил Игорь Геннадьевич. — Слова особой благодарности хочется выразить ветеранам. Тем, кто стоял у истоков создания службы, кто передает молодому поколению лучшие традиции профессионализма, мужества и верности долгу. От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов с юбилейной датой и желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, всего вам самого доброго».

С поздравительным словом к собравшимся обратился председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов. Он пожелал сотрудникам ГАИ новых достижений, успехов в службе и семейного счастья.

В продолжение торжественной части начальник регионального главка наградил отличившихся полицейских медалями МВД России «За доблесть в службе», «За боевое содружество», нагрудными знаками «За отличие в службе ГИБДД», благодарностями и грамотами.

Мероприятие завершилось музыкальным поздравлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области