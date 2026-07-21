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Самарцы пожаловались на сбои в расписании автобуса №417

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Самарцы пожаловались на сбои в расписании автобуса № 417

Жители Самары вновь пожаловались на работу общественного транспорта в городе. В этот раз на 417-й маршрут.

Под постом губернатора Вячеслава Федорищева в «ВК» горожане сообщили, что автобус не ездит по заявленному графику движения. Причем связывает региональную столицу и Смышляевку в Волжском районе.

В Минтрансе губернии объяснили, что перевозчик ООО «Альтернатива» обслуживает маршрут по нерегулируемым тарифам на 25 машинах малого класса. Ему уже поручили соблюдать установленное расписание, пишет Самара-МК.

Теги: Городской транспорт

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