Самарцы пожаловались на сбои в расписании автобуса № 417

Жители Самары вновь пожаловались на работу общественного транспорта в городе. В этот раз на 417-й маршрут.

Под постом губернатора Вячеслава Федорищева в «ВК» горожане сообщили, что автобус не ездит по заявленному графику движения. Причем связывает региональную столицу и Смышляевку в Волжском районе.

В Минтрансе губернии объяснили, что перевозчик ООО «Альтернатива» обслуживает маршрут по нерегулируемым тарифам на 25 машинах малого класса. Ему уже поручили соблюдать установленное расписание, пишет Самара-МК.