Более 6 тысяч самарцев воспользовались Пушкинской картой за первое полугодие 2026 года

В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Пушкинская карта» по итогам первого полугодия 2026 года. Всего ее возможностями за это время воспользовались более 6,7 тыс. жителей Самары. Среди театров подростки и молодежь чаще всего посещали театр «Камерная сцена», театр для детей и молодежи «Мастерская» и театр «Самарская площадь». Среди музеев лидерами стали Детская картинная галерея, музейно-выставочный центр «Самара Космическая» и музей им. Эльдара Рязанова.

В августе в городских театрах Самары по Пушкинской карте можно будет посмотреть порядка 20 постановок. Например, театр «Витражи» покажет спектакли «Чайка», «Волки и овцы», «Сказка о царе Салтане», «Здорово, родня!», «Скупой», «Пиковая дама» и «Муха-Цокотуха». Спектакли «Не сошлись характерами», «Однажды в Ежкиных Кошках», «Не все коту масленица», «По дороге к страусам» в августе смогут посетить обладатели Пушкинских карт в театре «Камерная сцена». В театре для детей и молодежи «Мастерская» по Пушкинской карте в сентябре можно будет посетить спектакли «Человек Ламанчский», «Провинция», «Вий».

В кинотеатрах Самары по Пушкинской карте сейчас можно посмотреть семейную комедию «На деревню к дедушке 2». Фильм доступен в Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой, в кинотеатрах «Киномакс-Самара», «Синема Парк Хаус», «Премьер Зал Letout», «Точка Синема», «Самара», «Алмаз Синема Амбар», «New Cinema», «Пять звезд – Самара», «Синема 5 Эль Рио», Мягком кинотеатре в ТЦ «Гудок» и «Космопорт».

Неиспользованные средства на Пушкинской карте не переносятся на следующий год, а обнуляются 31 декабря. Снять наличные или оплатить иные покупки, помимо билетов на культурные события, ими невозможно. Более подробная информация, а также возможность оформить карту доступны в приложении «Госуслуги. Культура». Напомним, что с 1 января 2026 года оператором программы «Пушкинская карта» стал Банк ВТБ.

Фото: пресс-служба администрации Самары