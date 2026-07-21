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Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили награды работникам АВТОВАЗа

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В понедельник, 20 июля, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 60-летию Волжского автомобильного зав

В понедельник, 20 июля, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 60-летию Волжского автомобильного завода, и вручили государственные и региональные награды работникам предприятия.

Церемония прошла на площадке АО «АВТОВАЗ». Сегодня группа компаний объединяет четыре автозавода и более 45 тысяч работников. Ядром масштабной экосистемы является Тольяттинский автогигант.

Обращаясь к сотрудникам и ветеранам завода, Игорь Комаров поздравил их с юбилейной датой: «60 лет – это целая эпоха. Рабочие, строители, инженеры, конструкторы – это ваш завод, ваша жизнь и ваши достижения. Успехи и трудности, взлеты и падения, современные цеха и роботизация, научно-технический центр, новаторские решения и главное – миллионы автомобилей».

Полпред особо отметил, что при поддержке Президента страны Владимира Путина и Правительства России были приняты меры для возобновления производства, обеспечения стабильной работы предприятия и выхода на траекторию устойчивого развития.

Глава региона также поздравил присутствующих с юбилеем, подчеркнув, что АВТОВАЗ для Тольятти – это градообразующее предприятие, для Самарской области – флагман промышленности, а для всей страны – целая отрасль.

«Десятилетиями именно здесь создавался настоящий технологический суверенитет, замечательные машины, которые во многих семьях любимы. Совершенствовались технологические линии, внедрялись новые решения. И за всем этим стоите вы, люди, которые своим трудом, своей преданностью делу создают продукцию, достойную нашей великой страны», – сказал губернатор.

В ходе церемонии Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили государственные и региональные награды работникам АВТОВАЗа, внесшим значительный вклад в развитие предприятия и отечественного автомобилестроения.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Тольятти

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