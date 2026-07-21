В Тольятти благодаря займу ФРП запустили производство фар и фонарей для Lada Azimut

Я нашел ошибку
Главные новости:
24 июля в 18:30 в галерее «Новое пространство» состоится сольный концерт Даяны Осадиайе. Молодая артистка исполнит великие произведения мировых классиков.
В СОУНБ прозвучит концерт академической музыки с участием известной московской певицы
Небольшие изменения трассы следования будут связаны с дорожными работами, запланированными 22 июля на участке в садовом массиве «Водинский», в направлении движения  к указанному садовому товариществу.
Дачникам:  временно скорректируют маршрут автобусов № 154
 «Волжская безмятежность»: новая выставка в СОУНБ
Новый театральный сезон в Самаре стартует уже 12 августа — первый спектакль покажет театр «Витражи», а 19 августа открытие сезона пройдет в театре «Самарская площадь».
Самарские театры завершили театральный сезон
В Тольятти сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел приняли участие в круглом столе с представителями таксопарков.
Полицейские и общественники региона обсудили с представителями таксопарков вопросы профилактики мошенничества
Акция этого года продолжается и завершится только в ноябре. Всего планируется убрать мусор на береговых линиях общей протяженностью 290 км, что на 55 км больше показателя прошлого года.
Свыше 7 000 жителей губернии приняли участие в акции «Вода России»
Производитель стройматериалов Самарской области -   ООО «Завод КПД» - завершил первый этап участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Поставщик стройматериалов для жилищного строительства нашел резервы для роста благодаря нацпроекту
Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по терапии Олег Фатенков:: "Резкие сдвиги графика даже на 2 часа сбивают циркадные ритмы и запускают каскад реакций".
Зав. кафедрой СамГМУ Олег Фатенков: мигрень легче предупредить, чем лечить
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.32
-0.08
EUR 89.55
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
В СОУНБ состоится творческий вечер «Булгак на Волге»
В Самаре в Доме журналиста состоится открытие фотовыставки «Времена года в деталях»
Весь список
  • Персональные данные

В Тольятти благодаря займу ФРП запустили производство фар и фонарей для Lada Azimut

233
Тольяттинская компания «Лайтинг Солюшнс» запустила производство полного цикла по выпуску фар для Lada Azimut. Кроме того, предприятие локализовало производство автомобильной светотехники для других моделей Lada.

Тольяттинская компания «Лайтинг Солюшнс» запустила производство полного цикла по выпуску фар для Lada Azimut. Кроме того, предприятие локализовало производство автомобильной светотехники для других моделей Lada.
Общий объем инвестиций в проект составил 3,5 млрд рублей. Из них 1,6 млрд рублей в виде льготного займа по программе «Автокомпоненты» предоставил федеральный Фонд развития промышленности.
На средства займа ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) предприятие приобрело более 30 единиц оборудования. Среди них сборочные линии с роботизированной склейкой, термопластавтоматы для литья пластмасс, автоматические линии покрытий отражателей, а также комплексы для проверки функциональных характеристик и герметичности.
Благодаря этому компания освоила полный цикл автоматизированного производства: от литья корпусов и отражателей до финальной сборки изделий с применением современных светодиодных технологий. Выход на полную мощность позволит нарастить объем выпуска автомобильной светотехники на 45% – до 1,3 млн изделий в год.
Предприятие создает полные комплекты внешней светотехники для автомобилей: головные фары, включая современные светодиодные версии, задние фонари, противотуманные фары и дневные ходовые огни. Все эти устройства обеспечивают безопасность дорожного движения.
«Содействие ФРП стало ключевым элементом для создания производства полного цикла с использованием роботизированных технологий. Наше предприятие локализовало важные и необходимые этапы производства, что позволит закрыть потребности «АвтоВАЗа» в светотехнике, а также сохранить технологический суверенитет. Кроме того, мы стали единственным поставщиком светодиодной оптики для новой модели Lada Azimut», – отметил генеральный директор АО «Лайтинг Солюшнс» Джорджио Вердучи. 
Уровень локализации фар для Lada Azimut превышает 50%, а при создании светотехники для других моделей показатель вырос с 30% до 80%. В производстве используются преимущественно отечественные полимерные материалы, а также компоненты, изготавливаемые на собственном оборудовании компании. Продукция предприятия поставляется непосредственно на конвейер «АвтоВАЗа» в Тольятти для установки на автомобили Lada, в том числе Granta, Largus, Niva Travel и Azimut.
«Этот проект – еще один шаг к технологическому суверенитету, задачу достичь которого поставил наш Президент Владимир Владимирович Путин», - подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях. 
Льготные займы ФРП остаются одним из ключевых инструментов поддержки предприятий. За 11 лет работы ФРП в Самарской области фонд профинансировал более 60 проектов на сумму свыше 30 миллиардов рублей. 

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В понедельник, 20 июля, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 60-летию Волжского автомобильного зав
21 июля 2026, 14:43
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили награды работникам АВТОВАЗа
В понедельник, 20 июля, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Вячеслав... Общество
203
В понедельник, 20 июля, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Вячеслав Федорищев поздравили коллектив АВТОВАЗа с юбилейной датой – 60-летием со дня основания завода и стартом серийного производ
20 июля 2026, 17:39
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев поздравили АВТОВАЗ с юбилеем и стартом серийного производства внедорожника «Лада Нива Легенда»
В понедельник, 20 июля, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Вячеслав Федорищев поздравили... Политика
838
На родине автомобильной марки «Жигули», в Тольятти, состоялся VI одноименный ретрофестиваль, приуроченный к 60-летию АвтоВАЗа.
18 июля 2026, 20:43
Ретрофестиваль «Жигули» в Тольятти посетило более 15 тысяч человек
На родине автомобильной марки «Жигули», в Тольятти, состоялся VI одноименный ретрофестиваль, приуроченный к 60-летию АвтоВАЗа. Общество
1130
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 680 семей Самарской области получили компенсацию за летний отдых детей
21 июля 2026  13:29
Более 680 семей Самарской области получили компенсацию за летний отдых детей
286
АВТОВАЗ отметил 60-летие со дня основания
21 июля 2026  13:09
АВТОВАЗ отметил 60-летие со дня основания
292
В Самарской области в полпятого утра объявляли ракетную опасность
21 июля 2026  09:19
В Самарской области в полпятого утра объявляли ракетную опасность
328
В понедельник, 20 июля, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Вячеслав Федорищев поздравили коллектив АВТОВАЗа с юбилейной датой – 60-летием со дня основания завода и стартом серийного производ
20 июля 2026  17:39
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев поздравили АВТОВАЗ с юбилеем и стартом серийного производства внедорожника «Лада Нива Легенда»
841
Ботанический сад Самарского университета приостановит работу почти на две недели
20 июля 2026  12:47
Ботанический сад Самарского университета приостановит работу почти на две недели
575
Весь список