В Тольятти благодаря займу ФРП запустили производство фар и фонарей для Lada Azimut

Тольяттинская компания «Лайтинг Солюшнс» запустила производство полного цикла по выпуску фар для Lada Azimut. Кроме того, предприятие локализовало производство автомобильной светотехники для других моделей Lada.

Общий объем инвестиций в проект составил 3,5 млрд рублей. Из них 1,6 млрд рублей в виде льготного займа по программе «Автокомпоненты» предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

На средства займа ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) предприятие приобрело более 30 единиц оборудования. Среди них сборочные линии с роботизированной склейкой, термопластавтоматы для литья пластмасс, автоматические линии покрытий отражателей, а также комплексы для проверки функциональных характеристик и герметичности.

Благодаря этому компания освоила полный цикл автоматизированного производства: от литья корпусов и отражателей до финальной сборки изделий с применением современных светодиодных технологий. Выход на полную мощность позволит нарастить объем выпуска автомобильной светотехники на 45% – до 1,3 млн изделий в год.

Предприятие создает полные комплекты внешней светотехники для автомобилей: головные фары, включая современные светодиодные версии, задние фонари, противотуманные фары и дневные ходовые огни. Все эти устройства обеспечивают безопасность дорожного движения.

«Содействие ФРП стало ключевым элементом для создания производства полного цикла с использованием роботизированных технологий. Наше предприятие локализовало важные и необходимые этапы производства, что позволит закрыть потребности «АвтоВАЗа» в светотехнике, а также сохранить технологический суверенитет. Кроме того, мы стали единственным поставщиком светодиодной оптики для новой модели Lada Azimut», – отметил генеральный директор АО «Лайтинг Солюшнс» Джорджио Вердучи.

Уровень локализации фар для Lada Azimut превышает 50%, а при создании светотехники для других моделей показатель вырос с 30% до 80%. В производстве используются преимущественно отечественные полимерные материалы, а также компоненты, изготавливаемые на собственном оборудовании компании. Продукция предприятия поставляется непосредственно на конвейер «АвтоВАЗа» в Тольятти для установки на автомобили Lada, в том числе Granta, Largus, Niva Travel и Azimut.

«Этот проект – еще один шаг к технологическому суверенитету, задачу достичь которого поставил наш Президент Владимир Владимирович Путин», - подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.

Льготные займы ФРП остаются одним из ключевых инструментов поддержки предприятий. За 11 лет работы ФРП в Самарской области фонд профинансировал более 60 проектов на сумму свыше 30 миллиардов рублей.