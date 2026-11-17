Зоопарк является членом ЕАРАЗА с 1999 года. На этот раз страной, принимающей участников конференции, стала Индия, город Джамнагар. Конференция проходила в закрытом Центре спасения, реабилитации и сохранения дикой природы Vantara («Звезда леса»), созданном самой богатой семьей Индии – семьей Амбани. Зоопарки и аквариумы государств, входящих в ЕАРАЗА, и гости приехали сюда со всего света – из 32 стран.

В течение недели проходила конференция, затрагивающая самые важные для охраны природы вопросы. Поговорили и о создании криобанка биоматериала исчезающих видов, о роли СМИ, о просветительской деятельности.

На конференции выступали представители 5 российских зоопарков, на русском языке прозвучал и доклад на тему «Гражданская наука в зоопарке: пример одного проекта, реализованного в Самарском зоопарке» (докладчик - заместитель директора, Александр Кузовенко).

Конкурс «Зимородок» проводится в зоопарке с 2017 года, он объединил самых разных людей, разных профессий и возрастов. Результаты работы участников конкурса помогают ученым собирать информацию о редких видах животных и растений по всей Самарской области.

Ежегодно в День защиты животных в зоопарке проводится открытие фотовыставки участников конкурса, а все собранные данные бережно собираются и используются при написании региональной Красной книги, страничка конкурса здесь.

Очень важно, что в Евро-азиатскую ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) вступают новые статусные участники. И, особо важно и приятно, что вся деятельность ассоциации осуществляется под руководством Московского зоопарка, под личным контролем директора главного зоопарка России и Президента ЕАРАЗА Светланы Акуловой.

Объединение усилий по сохранению редких животных, путем их спасения и реабилитации в зоопарках и специализированных центрах – одна из значимых опор сохранения биоразнообразия нашей планеты.

С недавнего времени многие передовые зоопарки вступают в Глобальное объединение зоологических учреждений (Global Union of Zoological Institutions, GUZI) – экосистему, разработанную Московским зоопарком совместно с Vantara, на создание которой сейчас возлагает надежду всё зоопарковское движение.

Министерство культуры Самарской области