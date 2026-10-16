В 2026 году18 октября мы празднуем День отца

Пусть дети вами гордятся, а культура и искусство делают ваши семейные встречи еще ярче. Какие интересные события можно посетить всей семьей в Самаре:



Сходить в зоопарк

16 октября в 14.00 в Самарском зоопарке гости узнают о заботливых и самоотверженных отцах среди животных, а также о том, какие виды животных проявляют самую невероятную изобретательность в заботе о потомстве. Участники мероприятия смогут принять участие в конкурсах и викторине о животных.



Посетить мастер-класс

17 октября в 12.00 Самарская областная библиотека для слепых проведет программу «Время настоящих мужчин». На мастер-классе участники изготовят ключницы, которые смогут забрать с собой.

К участию приглашаются родители и дети с ОВЗ возрастом 6+.



Увидеть кукольный спектакль

18 октября в 10:00 в Самарской областной детской библиотеке стартует программа «Вместе с папой…». В интерактивной программе для всей семьи читателей ждут творческие задания и конкурсы и сюрпризы, где каждая семья сможет почувствовать себя настоящей командой. В 12:00 особую атмосферу создаст кукольный спектакль «Откуда берутся сказки?» по стихотворениям самарского поэта Светланы Егоровой. В 15:00 на творческой мастерской «Подарок для папы своими руками» читатели создадут памятные сувениры и открытки, которые станут подарками для любимых пап.



Задать вопросы о здоровье

18 октября в 10:30 День отца отметят на Станкозаводе. В программе — анимация, мастер-класс, розыгрыши и сюрпризы. А для пап прозвучит лекция врача клиники доказательной медицины о детской вакцинации. Пока дети заняты творчеством, можно будет спокойно послушать врача и задать вопросы.



Сходить в кино

18 сентября в 11:05, 15:40 и 19:30 в кинотеатре «Художественный» будет показан фильм «Битва моторов» (12+). Фильм с Юрой Борисовым и Иваном Янковским основан на реальной истории. Историческая приключенческая драма о ралли Монте-Карло рассказывает о гонке 1912 года, в которой приняла участие команда из России на автомобиле «Руссо-Балт».

Фото: минкульт СО