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В Самаре состоялись Чемпионат и Первенство города по танцевальному спорту

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В Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» состоялись Чемпионат и Первенство города Самары по танцевальному спорту. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов

В Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» состоялись Чемпионат и Первенство города Самары по танцевальному спорту. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 19 спортивных школ и клубов в 12 индивидуальных и парных категориях.

Победителями и призерами стали 143 человека из 13 спортивных школ и танцевальных клубов — «АнтАрес», «Глория», «Дивадэнс», «Кристаликс», «Максима СШ № 7», «Олимпия», «Премьера», «Продвижение», «СКА», «Феникс», «Фортуна», «Шарм-СШ № 7», «Экспрессия».

«Самарские танцоры показывают очень высокий уровень: наши пары регулярно выходят в полуфиналы и финалы всероссийских соревнований, а в этом году одна из пар заняла третье место на Первенстве Европы. Это говорит о силе нашей школы танцевального спорта и большом потенциале молодых спортсменов. Также я хотел бы выразить огромную благодарность Департаменту физической культуры и спорта администрации города за большое внимание к нашему виду спорта. Ежегодно мы получаем поддержку, без которой не смогли бы проводить соревнования на таком уровне», – отметил президент Федерации танцевального спорта Самарской области Владимир Титов.

Соревнования являются отборочными к Чемпионату и Первенству Самарской области, лучшие участники получат спортивные разряды согласно Единой всероссийской спортивной классификации.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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