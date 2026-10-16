«Цирк зажигает огни»:продолжается  приём заявок на Всероссийский фестиваль-конкурс цирковых коллективов

Уже 14 ноября в Чапаевске вновь встретятся артисты и коллективы из Самарской области и других регионов России, чтобы показать мастерство, смелость, фантазию и, конечно, любовь к цирковому искусству.



Акробатика, жонглирование, эквилибристика, воздушная гимнастика, клоунада, иллюзион, оригинальный жанр и шоу-программы — выбирайте свой жанр и готовьтесь удивлять!



Возможно, именно ваш номер станет тем самым, который заставит зал замереть, а потом взорваться аплодисментами.



Заявки принимаются до 2 ноября на festchap@mail.ru



Место проведения: г. Чапаевск, ул. Комсомольская, 16, Дворец культуры им. В.И. Чапаева.

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