Спортсмены региона - призеры первенства ПФО по чир спорту

В Нижнем Новгороде завершились первенство Приволжского федерального округа по чир спорту и спортивный фестиваль «Чир на стрелке» ПРО.
Самарскую область представили спортсмены клубов «Деста», «Бит Мув» и «Чир Стайл».
На счету наших спортсменов 8 медалей первенства ПФО. Клуб «Деста»:
фристайл-группа (8-11 лет) - золото
джаз-группа (8-11 лет)
чир-фристайл-двойка (8-11 лет)
чир-джаз-двойка (8-11 лет)
чир-фристайл-двойка (16+ лет)
чир-фристайл-двойка (8-11 лет)
чир-джаз-двойка (8-11 лет)
Клуб «Бит Мув»:
чирлидинг-стант (мальчики/девочки): «Фаворит Анна» - бронза
Также представители наших клубов взяли 4 призовых места на фестивале.
Клуб «Бит Мув»:
чирлидинг-стант (мальчики/девочки): «Фаворит Анна» - золото
чир-джаз-двойка (мальчики/девочки)
чирлидинг-стант (мальчики/девочки): «Фаворит Милана» - бронза
Клуб «Чир Стайл»:
все возраста: «Чир стайл Ева» - золото
Фото: Федерация чир спорта Самарской области / минспорта СО