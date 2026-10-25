Сотрудники и кадеты СУ СКР СО приняли участие в субботнике на территории госпиталя

Сотрудники и кадеты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области приняли участие в субботнике на территории ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн имени О.Г. Яковлева».



Следственное управление и руководство госпиталя связывают долгие годы плодотворного сотрудничества. Так, сотрудники ведомства ежегодно принимают участие в уборке и благоустройстве территории госпиталя, не стал исключением и этот год. Совместно с начальником медицинского учреждения Александром Константиновичем Кашириным сотрудники следственного управления навели порядок в парке, где расположены «тропы здоровья» лиц, предназначенные для реабилитации лиц, проходящих лечение в госпитале.



Совместные ежегодные субботники стали доброй традицией для офицеров следственного управления, которые отмечают важность проведения подобных акций, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО