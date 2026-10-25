Сегодня в регионе пройдут широкомасштабные мероприятия, направленные на повышение БДД

Сегодня на территории региона пройдут широкомасштабные профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.



К проведению рейдовых мероприятий будет привлечено максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции. Особое внимание будет уделено выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также пресечению иных нарушений Правил дорожного движения.



Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей и пешеходов строго соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и ответственными участниками дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области