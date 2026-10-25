Замруководителя СУ провел в госпитале прием участников СВО и членов их семей

Заместитель руководителя следственного управления Александр Воеводин и сотрудники аппарата следственного управления провели прием участников СВО и их родственников, проходящих лечение в ГБУЗ «Самарского областного госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева».



Следственное управление связывают многие годы взаимодействия с госпиталем ветеранов войн, с которым заключено соглашение о сотрудничестве.



Александр Владимирович выслушал пациентов госпиталя и членов семей участников СВО, ответил на их вопросы, касающиеся правовой и социальной тематики, а также порядка получения определенного вида документов и льгот.



Сотрудники следственного управления дали необходимые разъяснения правового характера. Кроме того, все заявленные вопросы будут обобщены с целью последующего уведомления профильных министерств и ведомств для скорейшего разрешения вопросов, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО