Самарские дартсмены - победители и призеры «Кубка Финно-Угрии»

В Мордовии состоялись всероссийские соревнования по дартсу «Кубок Финно-Угрии» с участием 200 спортсменов из 37 регионов России, включая онлайн-этап.
От команды Самарской области выступило 19 спортсменов: 11 мужчин и 8 женщин.
Смешаннай парный разряд:
Ольга Алексеева / Олег Никишов / Анатолий Калачев = золото
Татьяна Елистратова / Михаил Мишин / Алексей Разуваев - серебро
Женский парный разряд:
Татьяна Ховалкина / Светлана Четверикова - золото
Женский одиночный разряд:
Татьяна Ховалкина - бронза
Фото: минспорта СО