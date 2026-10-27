Михаил Ефремов планирует жениться на молодой актрисе

Сестра Михаила Ефремова заявила, что артист хочет жениться на молодой актрисе, пишет "Газета.Ru"

Сестра Михаила Ефремова Анастасия рассказала в шоу «Звезды сошлись», что актер может снова жениться.

Ведущий программы Тимур Еремеев поинтересовался, планирует ли актер снова вступать в брак. Ефремова утвердительно ответила, подчеркнув, что ей нравится новая возлюбленная брата – 43-летняя актриса.

"Рядом с ним сейчас очаровательная подруга, которая очень мне нравится – наверное, больше всех его предыдущих подруг", — поделилась сестра актера.

Фото: magnific.com