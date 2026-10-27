Вдоль детского сада № 373 в Самаре обустроили тротуар

В Самаре завершили обустройство тротуара рядом с детским садом № 373, расположенного на проспекте Кирова. Работы велись по инициативе ТСН «Содружество», в прошлом году поддержанной главой города Иваном Носковым. В перспективе тротуар станет частью нового мини-сквера, который жители планируют обустроить по программе «Народный бюджет Самарской области».



В рамках обустройства тротуара рабочие провели необходимые демонтажные работы, смонтировали 180 метров садово-бортовых камней, уложили подстилающие слои и новое асфальтобетонное покрытие площадью 200 квадратных метров. Также в ходе работ была проведена санитарная опиловка 6 деревьев и выкорчеваны 8 пней.



В планах у жителей — продолжить благоустройство территории между детским садом и домом №159а по ул. Стара -Загора по программе «Народный бюджет Самарской области». В дизайн-проект будущего сквера, который активисты многоквартирного дома представили главе города, включены зеленые зоны с хвойными деревьями и цветниками, газоны с автополивом, пешеходные дорожки и скамейки для отдыха.



«Территория, которую мы планируем благоустроить, соединяет микрорайон с двумя детскими садами. Хочется, чтобы здесь было приятно и прогуляться, и отдохнуть, и просто пройти по делам. Проект благоустройства мы готовили вместе с жителями и при поддержке администрации Промышленного района. Надеемся, что идея не останется без внимания, и благодарим Ивана Николаевича за поддержку нашей идеи с обустройством тротуара», – сказала председатель ТСН «Содружество» по ул. Стара-Загора, 159а Лилия Чурбакова.





Фото: пресс-служба администрации Самары