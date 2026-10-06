Самарские полицейские продемонстрировали высокий уровень подготовки на Чемпионате МВД России по многоборью кинологов

На днях в Казани развернулось масштабное профессиональное состязание, ставшее настоящей ареной доблести и мастерства - Чемпионат МВД Российской Федерации по многоборью кинологов.

Шесть дней подряд в напряжённой, бескомпромиссной борьбе состязались 84 команды из более чем 250 опытных специалистов‑кинологов со всех уголков России.

Весомым достижением и свидетельством системной работы, высокого уровня подготовки личного состава и надежности служебных собак стал результат команды Главного управления МВД России по Самарской области, занявшей 4‑е место в общекомандном зачёте.

Особого признания удостоился кинологический расчет областного главка, который проявив исключительную выучку и профессионализм, завоевал первое место в дисциплине «Розыскной профиль» - одной из самых требовательных к точности, скорости и тактической грамотности.

Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Якубенко подчеркнул вклад руководства Центра кинологической службы регионального главка в формирование высокого профессионального уровня кинологов и выучки служебных собак, отметив: «Кинологическая служба занимает особое место в системе органов внутренних дел. В эпоху технического прогресса и внедрения современных технических средств незаменимыми остаются уникальные способности служебной собаки, подтверждённые многолетней практикой и неизменно высокие результаты кинологов в оперативно‑служебной деятельности. А состязания такого уровня позволяют не только совершенствовать мастерство кинологов, но и сохранять лучшие традиции служебного собаководства, передавая их новым поколениям специалистов», сообщсет пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области