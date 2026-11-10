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Средняя социальная пенсия по России превысила 16,5 тыс. рублей

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Средняя социальная пенсия по России превысила 16,5 тыс. рублей

Средний размер социальной пенсии в октябре оказался больше 16,5 тыс. рублей. За год выплаты увеличились примерно на 1 тыс. рублей.

По информации «РИА Новости», которое изучило данные Социального фонда России, по состоянию на 1 октября 2026 года средний размер социальной пенсии для работающих и неработающих граждан достиг 16 568 рублей. В октябре 2025 года эта сумма составляла 15 514 рублей.

При этом средние выплаты различаются в зависимости от трудового статуса: работающим получателям социальной пенсии на 1 октября в среднем начисляют 12 468 рублей, тогда как неработающим — 16 947 рублей.

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