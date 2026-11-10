за два года 589 семей Самары переехали из аварийного жилья

В Самаре продолжается расселение ветхого и аварийного жилфонда. Багодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году в новые квартиры уже переехали 123 семьи, ещё 29 получили денежные выплаты.

На прошлой неделе завершили процедуру приёмки 287 купленных квартир — они полностью готовы к проживанию, оборудованы сантехникой, кухонными плитами и прочим. Сейчас идёт оформление документов, а будущие владельцы осматривают квартиры перед заселением. К новому году они смогут заехать в новое жилье, пишет Обоз-инфо.

В 2026 году администрация прошла процедуру приёмки 410 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, из аварийных домов уже расселено 152 семьи.

При поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» 589 самарских семей за два года смогли переехать в новые комфортные и безопасные квартиры.

По его словам, сохранение и увеличение объёмов участия Самары в нацпроекте позволит расселить большее число жителей аварийного фонда, а освободившиеся земельные участки сформировать для строительства социальных объектов — школ, детских садов, поликлиник и других, «так необходимых городу с плотной жилой застройкой».

«Основная задача профильного департамента — подготовить все необходимые документы, чтобы ещё 287 семей, которые стоят на очереди в этом году, получили квартиры к новогодним праздникам», — добавил глава города.

По поручению Ивана Носкова все жители перед оформлением документов могут ознакомиться с новой квартирой в сопровождении сотрудника департамента управления имуществом. Квартиры, равнозначные по общей площади ранее занимаемым, предоставляются в новостройках.

«В этом году мы полностью расселили 58 домов в центральной части города в Ленинском и Самарском районах, а также в Кировском, Октябрьском, Красноглинском и Промышленном районах. Эти аварийные строения теперь готовы к сносу», — пояснила руководитель департамента управления имуществом Маргарита Шерстнева, напомнив, что дом считается расселённым только после того, как все жители фактически получили либо квартиры, либо денежные возмещения. «Поскольку работа по оформлению жилья продолжается, количество расселённых домов к концу года ещё возрастёт», отметила чиновница.