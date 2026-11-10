В Шенталинском районе мужчина осужден за незаконную переделку и хранение охотничьих ружей

Прокуратура Шенталинского района Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 63-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в 2021 и 2025 годах мужчина незаконно переделал огнестрельное оружие, внеся в конструкцию гладкоствольных охотничьих ружей изменения в виде укорачивания ствола и ложа. Обе единицы огнестрельного оружия он незаконно хранил до сентября 2026 года, пока его преступная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и со штрафом в размере 120 тысяч рублей.

Переделанное оружие постановлено уничтожить.