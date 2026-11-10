В Самаре завершилась приемка работ по благоустройству сквера рядом с домом культуры «Искра»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оплачивать потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 15 числа каждого месяца – это требование Жилищного законодательства.
«РКС-Самара»: время  оплачивать квитанции
Средневековый могильник на Поляне Фрунзе возьмут под охрану
Средневековый могильник на Поляне Фрунзе возьмут под охрану
В Волжском районе по иску прокуратуры пенсионерке вернули более 68 тысяч рублей, похищенных мошенниками
В Волжском районе по иску прокуратуры пенсионерке вернули более 68 тысяч рублей, похищенных мошенниками
Роспотребнадзор: в России от гриппа уже привиты 40,4 млн человек
Роспотребнадзор: в России от гриппа уже привиты 40,4 млн человек
Похитили более 6,6 млн рублей у доверчивых граждан: в Тольятти осуждены курьеры телефонных мошенников
Похитили более 6,6 млн рублей у доверчивых граждан: в Тольятти осуждены курьеры телефонных мошенников
В Самаре состоялся «Волжский ледяной кубок»
В Самаре состоялся «Волжский ледяной кубок»
В Чапаевске водитель, севший за руль пьяным и оскорбивший представителя власти, лишился автомобиля
В Чапаевске водитель, севший за руль пьяным и оскорбивший представителя власти, лишился автомобиля
Мужчина в Безенчукском районе осужден за кражу более 7 млн рублей у матери погибшего участника СВО
Мужчина в Безенчукском районе осужден за кражу более 7 млн рублей у матери погибшего участника СВО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.75
0.61
EUR 92.39
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Самарский зоопарк приглашает на День курицы!
7 ноября День рождения Исторического парка «Россия - моя история» отметят в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре завершилась приемка работ по благоустройству сквера рядом с домом культуры «Искра»

149
В Самаре завершилась приемка работ по благоустройству сквера рядом с домом культуры «Искра»

В Самаре завершилась приемка работ по благоустройству сквера рядом с домом культуры «Искра» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году здесь обустроено 780 квадратных метров плиточных тротуаров, отремонтированы лестницы, оборудованы газоны и уличное освещение, установлены скамейки и уличные качели. На реализацию проекта выделено порядка 68 млн рублей.

Глава Самары проверил ремонт лестничных спусков, ведущих к взрослой библиотеке № 29 и к детской библиотеке № 17. В следующем году ресурсоснабжающие компании, чьи объекты прилегают к скверу, приведут их в порядок и благоустроят территорию вокруг.

«Здесь у ДК никогда не было сквера, просто заросший сорными деревьями участок, через который шла протоптанная тропа вдоль забора. Теперь, конечно, красота! Стало уютно и удобно. И дорожки, и лестницы с поручнями, и свет по вечерам, и лавочки, чтобы отдохнуть, и даже видеокамеры. Большое спасибо Ивану Николаевичу, что мы были услышаны, что нам помогли привести это место в порядок. Надеемся, очередь дойдет и до самого ДК «Искра», со своей стороны готовы включаться в процесс», - поделилась жительница дома №9 поселка Красная Глинка Ирина Кощеева.

Также глава Самары проверил ход благоустройства в парке им. Н.А. Щорса. Здесь уже обустроены газоны с автополивом, смонтировано уличное освещение и создан новый пешеходный фонтан - его пробный пуск перед консервацией на зиму произвели в конце октября. Сейчас на объекте завершается устройство тротуаров с плиточным покрытием, после чего установят скамейки и урны. Благоустройство планируется завершить до конца ноября, готовность объекта составляет 75%.

Отметим, также в Самаре в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустроена прогулочная зона площадью более 12 тысяч квадратных метров в парке «Воронежские озера». Там обустроены тротуары с плиточным покрытием, оборудовано уличное освещение, установлены скамейки и урны, высажены более тысячи многолетних растений.

Напомним, нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован Президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов, в числе которых «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», и государственных программ Российской Федерации.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов ОВД
10 ноября 2026  09:44
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов ОВД
260
В понедельник, 9 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства.
9 ноября 2026  21:31
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
603
Прямой эфир с жителями проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев
9 ноября 2026  11:51
Прямой эфир с жителями проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев
427
Поезд Деда Мороза сделает остановки в двух городах Самарской области
8 ноября 2026  11:09
Поезд Деда Мороза сделает остановки в двух городах Самарской области
1688
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев обратился к участникам и зрителям парада в День памяти военного парада 1941 года в Куйбышеве.
7 ноября 2026  15:59
В Самаре состоялся памятный парад в честь 85-й годовщины военного парада 1941 года
1064
Весь список