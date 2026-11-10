В Самаре завершилась приемка работ по благоустройству сквера рядом с домом культуры «Искра» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году здесь обустроено 780 квадратных метров плиточных тротуаров, отремонтированы лестницы, оборудованы газоны и уличное освещение, установлены скамейки и уличные качели. На реализацию проекта выделено порядка 68 млн рублей.



Глава Самары проверил ремонт лестничных спусков, ведущих к взрослой библиотеке № 29 и к детской библиотеке № 17. В следующем году ресурсоснабжающие компании, чьи объекты прилегают к скверу, приведут их в порядок и благоустроят территорию вокруг.



«Здесь у ДК никогда не было сквера, просто заросший сорными деревьями участок, через который шла протоптанная тропа вдоль забора. Теперь, конечно, красота! Стало уютно и удобно. И дорожки, и лестницы с поручнями, и свет по вечерам, и лавочки, чтобы отдохнуть, и даже видеокамеры. Большое спасибо Ивану Николаевичу, что мы были услышаны, что нам помогли привести это место в порядок. Надеемся, очередь дойдет и до самого ДК «Искра», со своей стороны готовы включаться в процесс», - поделилась жительница дома №9 поселка Красная Глинка Ирина Кощеева.



Также глава Самары проверил ход благоустройства в парке им. Н.А. Щорса. Здесь уже обустроены газоны с автополивом, смонтировано уличное освещение и создан новый пешеходный фонтан - его пробный пуск перед консервацией на зиму произвели в конце октября. Сейчас на объекте завершается устройство тротуаров с плиточным покрытием, после чего установят скамейки и урны. Благоустройство планируется завершить до конца ноября, готовность объекта составляет 75%.



Отметим, также в Самаре в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустроена прогулочная зона площадью более 12 тысяч квадратных метров в парке «Воронежские озера». Там обустроены тротуары с плиточным покрытием, оборудовано уличное освещение, установлены скамейки и урны, высажены более тысячи многолетних растений.



Напомним, нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован Президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов, в числе которых «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», и государственных программ Российской Федерации.